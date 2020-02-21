Питерский журналист Федор Погорелов рассказал об организации матчей на "Газпром Арене" во время посещения арены первыми лицами государства. Раньше комментатор работал на "Матч ТВ", а сейчас проводит экскурсии по Санкт-Петербургу.

"Часть стадиона, которая поразила больше всего? Красивые металлические поперечины, внутри которых стоят снайперы, если на матче присутствуют первые лица государства. Все смотрят вниз, поэтому не замечают их во время игры, но я приоткрываю завесу тайны.

Конечно, перед прилетом Путина на открытие Кубка конфедераций исследовали весь стадион, опрашивали каждого садового гномика. За полчаса до прилета нашли дверь, которой не было ни на одном из планов. Вот там, думаю, ответственные люди немножечко поседели", - заявил Погорелов в интервью Sports.ru.