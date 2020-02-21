Сегодня в России закроется трансферное окно

В пятницу, 21 февраля, в 23.59 по московскому времени в чемпионате России закроется период регистрации футболистов. Клубы РПЛ не смогут совершать сделки по покупке или аренде игроков. С завтрашнего дня на чемпионат можно будет заявить только тех футболистов, которые являются свободными агентами.

Ожидаемые сделки последнего дня трансферного окна

Большинство клубов РПЛ уже завершили заявки футболистов. В последний день ожидается несколько значимых трансферов в российские команды: