Школьницы в США требуют не допускать трансгендеров к соревнованиям

В американском штате Коннектикут три школьницы подали иск в суд с требованием не допускать трансгендеров к соревнованиям по лёгкой атлетике. По мнению девушек и их родителей, "субъективное понимание своего пола у юноши не отменяет его физических преимуществ".

Иск был подан после того, как на региональных соревнованиях три года непрерывно побеждали Терри Миллер и Андрайя Йервуд. Юноши до этого сменили пол с мужского на женский.

"Это конец женского спорта"

Школьницы отмечают, что они не могут победить из-за участия трансгендеров и выходят на старт, зная конечный результат.