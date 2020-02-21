В американском штате Коннектикут три школьницы подали иск в суд с требованием не допускать трансгендеров к соревнованиям по лёгкой атлетике. По мнению девушек и их родителей, "субъективное понимание своего пола у юноши не отменяет его физических преимуществ".
Иск был подан после того, как на региональных соревнованиях три года непрерывно побеждали Терри Миллер и Андрайя Йервуд. Юноши до этого сменили пол с мужского на женский.
Школьницы отмечают, что они не могут победить из-за участия трансгендеров и выходят на старт, зная конечный результат.
"Я получила от общества свою порцию поддержки и свою порцию ненависти. Но я не хочу зацикливаться на этом", - говорит одна из школьниц Селена Соул.
"Мы больше не можем не считаться с тем, что участие мужчин в женских соревнованиях - это конец женского спорта как такового", - говорит юрист Кристина Холькомб.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.