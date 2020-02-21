Японский футбольный клуб отменил продажи билетов из-за коронавируса

Японский футбольный клуб "Консадоле Саппоро" приостановил продажу абонементов и билетов на новый сезон. Первая игра команды в чемпионате Японии должна состояться 7 марта.

По сообщению пресс-службы команды, причиной отмены стала эпидемия коронавируса.

"Мы обсуждаем с руководством чемпионата, как провести первый домашний матч так, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Поэтому мы отменили предварительную продажу билетов", — сообщает пресс-служба клуба.

Эпидемия коронавируса

По данным на 20 февраля, за пределами материкового Китая заразились коронавирусом более тысячи человек:

в Японии — более 700 (из них свыше 600 случаев — с круизного лайнера Diamond Princess);

в Южной Корее — 156;

в Сингапуре — 85;

в Гонконге — 69;

в Таиланде — 35;

на Тайване — 24;

в Малайзии — 22;

в Австралии -17;

в Германии и Вьетнаме — по 16;

в США — 15;

во Франции — 12;

в Макао — 10;

менее десяти случаев заболевания зафиксировано в ОАЭ, Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, Италии, Иране, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

Зафиксированы 11 летальных исходов: