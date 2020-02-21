Японский футбольный клуб "Консадоле Саппоро" приостановил продажу абонементов и билетов на новый сезон. Первая игра команды в чемпионате Японии должна состояться 7 марта.
По сообщению пресс-службы команды, причиной отмены стала эпидемия коронавируса.
"Мы обсуждаем с руководством чемпионата, как провести первый домашний матч так, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Поэтому мы отменили предварительную продажу билетов", — сообщает пресс-служба клуба.
По данным на 20 февраля, за пределами материкового Китая заразились коронавирусом более тысячи человек:
Зафиксированы 11 летальных исходов:
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