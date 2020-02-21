Бывшая жена Зайцева требует от хоккеиста 700-800 тыс. долларов в год

Бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева Марина Готовцева заявила, что муж до сих пор не вернул ей детей. В конце 2019 года у женщины забрали двух дочерей, но она смогла выиграть суд за право опеки над детьми.

Готовцева рассказала об отношениях с мужем и влиянии на Никиту его семьи. Девушка утверждает, что отец хоккеиста в 90-е состоял в солнцевской ОПГ.