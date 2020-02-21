Бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева Марина Готовцева заявила, что муж до сих пор не вернул ей детей. В конце 2019 года у женщины забрали двух дочерей, но она смогла выиграть суд за право опеки над детьми.
Готовцева рассказала об отношениях с мужем и влиянии на Никиту его семьи. Девушка утверждает, что отец хоккеиста в 90-е состоял в солнцевской ОПГ.
"Мне просто жалко, что его родители давят на него и не дают раскрыться. Реально они просто развалили наш брак и лишили нас обоих счастья. Знаю, что нельзя обвинять в этом третьих лиц, потому что это бред и мы оба взрослые люди. Но, тем не менее, они оказали огромное влияние на нашу семью.
Борьба сейчас идет не против меня, потому что на меня всем по фигу уже давно было. Борьба со стороны родителей Никиты идет исключительно за деньги сына, чтобы оставить бюджет в семье. По брачному контракту мне положены 33 процента от его зарплаты на детей. Контракт у него на 4,5 млн долларов. И минус 50%. Получается примерно 700-800 тысяч долларов в год. Это неточные цифры, просто навскидку", - приводит "Бизнес Online" слова Марины.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.