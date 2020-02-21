Смолова назвали новым "царем" "Сельты"

Нападающий "Сельты" Федор Смолов признан новым "царем". Такое мнение о футболисте высказала Ла Лига.

Испанская лига в Instagram разместила фотоколлаж, где изображены Валерий Карпин, Александр Мостовой и Федор Смолов. Снимок подписан так:

«Смолов - новый царь "Сельты"».

Карпин и Мостовой выступали за "Сельту" в конце 90-х - начале 2000-х годов. На двоих они забили 81 гол.

Федор Смолов перешел в "Сельту" в январе из "Локомотива". Футболист забил дебютный гол за команду в матче против "Реала". "Сельта" отобрала очки у мадридцев, сыграв вничью - 2:2.

Фёдор Смолов

Для 29-летнего Смолова "Сельта" - седьмая команда в карьере. Ранее он выступал за:

"Динамо" (Москва) - 77 матчей, 4 гола;

"Фейеноорд" (Голландия) - 14 матчей, 1 гол;

"Анжи" - 41 матч, 3 гола;

"Урал" - 23 матча, 8 голов;

"Краснодар" - 101 матч, 64 гола;

"Локомотив" - 48 матчей, 11 голов.

В составе сборной России провёл 39 матчей и забил 14 голов.