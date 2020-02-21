Нападающий "Сельты" Федор Смолов признан новым "царем". Такое мнение о футболисте высказала Ла Лига.
Испанская лига в Instagram разместила фотоколлаж, где изображены Валерий Карпин, Александр Мостовой и Федор Смолов. Снимок подписан так:
«Смолов - новый царь "Сельты"».
Карпин и Мостовой выступали за "Сельту" в конце 90-х - начале 2000-х годов. На двоих они забили 81 гол.
Федор Смолов перешел в "Сельту" в январе из "Локомотива". Футболист забил дебютный гол за команду в матче против "Реала". "Сельта" отобрала очки у мадридцев, сыграв вничью - 2:2.
Для 29-летнего Смолова "Сельта" - седьмая команда в карьере. Ранее он выступал за:
В составе сборной России провёл 39 матчей и забил 14 голов.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.