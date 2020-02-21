Норвежцы обвинили Большунова в использовании помощи снегохода

Норвежские лыжники после победы Александра Большунова в масс-старте на "Ски Туре" выступили с обвинениями в адрес россиянина. Симен Крюгер и Эмиль Иверсен считают, что победитель использовал помощь снегохода, который ехал рядом с ним.

Снегоход во время гонок лыжников необходим для съемок. По мнению норвежцев, снегоход двигался слишком близко к Большунову и принял на себя боковой ветер.

"Снегоход слишком близко двигался, а в это время был сильный боковой ветер. Это непрофессионализм водителя: поток ветра пришелся на снегоход, а не на лыжника. Водитель должен был все это понимать, чтобы не повлиять на результат", — заявил Симен Крюгер в интервью Dagbladet.

"Россия могла заплатить водителю снегохода"

Эмиль Иверсен заявил, что норвежцы могут обвинить Россию в нечестности, если россияне заявляли о "командной игре" норвежцев.

"Россия могла заплатить водителю снегохода. Русские верят, что мы заплатили Крюгеру, чтобы он уронил Большунова. Теперь мы подозреваем, что Россия заплатила водителю", — заявил Иверсен.

Реакция Большунова

Александр Большунов назвал обвинения со стороны норвежцев "чушью". По словам лыжника, он никак не мог контролировать движение снегохода.