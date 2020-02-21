Футболисты "Арсенала" взяли на командное фото растерявшегося мальчика

Футболисты Арсенала взяли на командное фото растерявшегося мальчика

Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Олимпиакосом" и лондонским "Арсеналом" в Греции произошёл любопытный случай. Один из детей, выводивших игроков на поле, растерялся и не ушёл в подтрибунные помещения.

Зато не растерялись футболисты. "Канониры" взяли ребёнка на командное фото, которое традиционно делается перед игрой.

"Арсенал" выиграл встречу со счётом 1:0. Гол забил нападающий Александр Ляказетт. Ответная игра в Лондоне состоится 27 февраля.