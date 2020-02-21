Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал состав команды на чемпионат Европы. Турнир пройдёт в белорусских Раубичах с 26 февраля по 1 марта. Турнир был перенесен из эстонского Отепя из-за сложных погодных условий.
Состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
В мужской команде на турнире выступят:
- Матвей Елисеев;
- Никита Поршнев;
- Эдуард Латыпов;
- Саид Хаилил;
- Кирилл Стрельцов;
- Василий Томшин;
- Дмитрий Иванов.
В состав женской команды попали:
- Кристина Резцова;
- Екатерина Глазырина;
- Анастасия Поршнева;
- Ульяна Кайшева;
- Евгения Павлова;
- Валерия Васнецова;
- Виктория Сливко.
Чемпионат Европы по биатлону
На чемпионате Европы по биатлону запланированы восемь гонок.
- 26 февраля, 13.00-17.30 - суперспринт (мужчины);
- 26 февраля, 15.00-18.00 - суперспринт (женщины);
- 27 февраля, 14.00 - сингл-микст;
- 27 февраля, 17.00 - смешанная эстафета;
- 29 февраля, 12.30 - спринт (мужчины);
- 29 февраля, 15.30 - спринт (женщины);
- 1 марта, 12.30 - гонка преследования (мужчины);
- 1 марта, 14.30 - гонка преследования (женщины).