Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал состав команды на чемпионат Европы. Турнир пройдёт в белорусских Раубичах с 26 февраля по 1 марта. Турнир был перенесен из эстонского Отепя из-за сложных погодных условий.

Состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

В мужской команде на турнире выступят:

Матвей Елисеев;

Никита Поршнев;

Эдуард Латыпов;

Саид Хаилил;

Кирилл Стрельцов;

Василий Томшин;

Дмитрий Иванов.

В состав женской команды попали:

Кристина Резцова;

Екатерина Глазырина;

Анастасия Поршнева;

Ульяна Кайшева;

Евгения Павлова;

Валерия Васнецова;

Виктория Сливко.

Чемпионат Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону запланированы восемь гонок.