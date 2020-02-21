Суд в Аргентине открыл дело против властей из-за слежки за Месси

Суд в Аргентине открыл расследование против властей страны из-за слежки за собственными гражданами, среди которых есть футболист Лионель Месси. Во время нахождения Маурисио Макри на посту президента правительство запросило информацию о 60 лицах, сообщает Pagina/12.

Власти получили данные от налоговой и миграционной службы о судьях, политиках, журналистах и спортсменах. Судья Родольфо Каникоба инициировал расследование, чтобы выяснить законность запросов. У судей есть основания считать, что запросы были необоснованными.

Месси и Аргентина

Лионель Месси переехал из Аргентины в Испанию в возрасте 14 лет. За национальную команду форвард провёл 138 матчей, в которых забил 70 голов. Вместе с командой он добился таких достижений: