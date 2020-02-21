699-я шайба Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". Этот гол не помог команде победить. "Столичные" уступили в овертайме со счётом 3:4.

Овечкин забил гол после пятиматчевой "засухи". Преодолеть отметку в 700 шайб он попробует в следующей игре против "Нью-Джеси" на выезде.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Овечкин занимает восьмое место среди лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.