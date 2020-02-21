Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". Этот гол не помог команде победить. "Столичные" уступили в овертайме со счётом 3:4.
Овечкин забил гол после пятиматчевой "засухи". Преодолеть отметку в 700 шайб он попробует в следующей игре против "Нью-Джеси" на выезде.
Овечкин занимает восьмое место среди лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.
|1
|Уэйн Гретцки
|894
|Эдмонтон Ойлерз
|2
|Горди Хоу
|801
|Детройт Ред Уингз
|3
|Яромир Ягр
|766
|Вашингтон Кэпиталз
|4
|Бретт Халл
|741
|Сент-Луис Блюз
|5
|Марсель Дионн
|731
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|Фил Эспозито
|717
|Бостон Брюинз
|7
|Майк Гартнер
|708
|Нью-Йорк Рейнджерс
|8
|Александр Овечкин
|699
|Вашингтон Кэпиталз
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.