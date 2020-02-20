Норвегия завоевала золото в сингл-миксте ЧМ, Россия - седьмая

Сборная Норвегии выиграла одиночную смешанную эстафету (сингл-микст) на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве. Команда в составе Марте Олсбу Ройселан и Йоханнеса Бё прошла дистанцию с шестью доппатронами за 34 минуты 19,9 секунды.

Вторыми финишировали немцы Франциска Пройсс и Эрик Лессер - 5 доппатронов, отставание 17,6 секунд. Бронзу взяли французы Анаис Бескон и Эмельен Жаклен - 4 доппатрона, отставание 29,8 секунды.

Сборная России заняла седьмое место. Лариса Куклина и Матвей Елисеев использовали шесть доппатронов и отстали на 1 минуту 0,5 секунды. Выше команды также финишировали Швеция, Швейцария и Австрия.

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону

В медальном зачёте чемпионата мира Россия с двумя медалями Александра Логинова занимает четвёртое место. Лидируют Норвегия, Франция и Италия.