Сборная Норвегии выиграла одиночную смешанную эстафету (сингл-микст) на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве. Команда в составе Марте Олсбу Ройселан и Йоханнеса Бё прошла дистанцию с шестью доппатронами за 34 минуты 19,9 секунды.
Вторыми финишировали немцы Франциска Пройсс и Эрик Лессер - 5 доппатронов, отставание 17,6 секунд. Бронзу взяли французы Анаис Бескон и Эмельен Жаклен - 4 доппатрона, отставание 29,8 секунды.
Сборная России заняла седьмое место. Лариса Куклина и Матвей Елисеев использовали шесть доппатронов и отстали на 1 минуту 0,5 секунды. Выше команды также финишировали Швеция, Швейцария и Австрия.
В медальном зачёте чемпионата мира Россия с двумя медалями Александра Логинова занимает четвёртое место. Лидируют Норвегия, Франция и Италия.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|1
|Норвегия
|3
|2
|2
|2
|Франция
|2
|1
|2
|3
|Италия
|2
|1
|0
|4
|Логинов
|1
|0
|1
|5
|Германия
|0
|3
|0
|6
|США
|0
|1
|0
|7
|Чехия
|0
|0
|2
|8
|Австрия
|0
|0
|1
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