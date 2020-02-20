Большунов сломал палку, но выиграл марафон на "Ски Туре"

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте в рамках "Ски Тура". 38-километровую дистанцию он прошёл за 1 час 19 минут 34,9 секунды.
Во время гонки Большунов сломал палку, но свою ему отдал Денис Спицов. На 18-м километре россиянин упал, но продолжил гонку. Ближайшего преследователя он опередил на 51,7 секунды.
"Гонка сложилась очень сложно. Где-то на 15-м километре мне сломали палку, хорошо, что Денис Спицов дал мне свою палку. На 18-м километре меня свалили, я упал на спуске, отстал от группы, пришлось догонять. После того, как догнал, пришлось ускориться", — приводит слова Большунова ФЛГР.
Вторым финишировал Йоханнес Клебо. Третье место с отставанием в 51,8 секунды получил Эмиль Иверсен.
Большунов вышел в лидеры "Ски Тура". Он опережает преследователей более чем на минуту.
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