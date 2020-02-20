Анфиса Резцова, мама российской биатлонистки Кристины Резцовой, заявила, что её дочь отказалась менять спортивное гражданство. Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка предложила Кристине выступать за другую страну. По её мнению, дочь не ставят на гонки чемпионата мира не по спортивными причинам.
"Так как её никуда не ставят, я предложила ей выступать за другую страну. Она ответила, что не будет этого делать, это её решение. По сути, в этом ничего такого нет, но Кристина так решила. Я её поддерживаю, она молодец", — заявила Анфиса в интервью Sport24.
Резцова провела в рамках Кубка мира девять личных гонок, в которых показала такие результаты:
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.