Кристина Резцова отказалась менять спортивное гражданство

Анфиса Резцова, мама российской биатлонистки Кристины Резцовой, заявила, что её дочь отказалась менять спортивное гражданство. Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка предложила Кристине выступать за другую страну. По её мнению, дочь не ставят на гонки чемпионата мира не по спортивными причинам.

"Так как её никуда не ставят, я предложила ей выступать за другую страну. Она ответила, что не будет этого делать, это её решение. По сути, в этом ничего такого нет, но Кристина так решила. Я её поддерживаю, она молодец", — заявила Анфиса в интервью Sport24.

Результаты Кристины Резцовой

Резцова провела в рамках Кубка мира девять личных гонок, в которых показала такие результаты: