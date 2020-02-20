Полющенко советует российским фигуристкам менять гражданство

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российские фигуристки, которые не могут пробиться в сборную на крупные турниры, могли бы сменить гражданство.

В этом сезоне во всех турнирах участвовали Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. По мнению Плющенко, спортсменкам необходимо использовать любой шанс для выступлений и самореализации.