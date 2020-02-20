Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российские фигуристки, которые не могут пробиться в сборную на крупные турниры, могли бы сменить гражданство.
В этом сезоне во всех турнирах участвовали Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. По мнению Плющенко, спортсменкам необходимо использовать любой шанс для выступлений и самореализации.
"Стоит ли менять гражданство девушкам, не занимающим призовые места? Может быть, стоит. Я бы приветствовал такое решение. У нас есть много классных девочек и мальчиков. Это спорт, надо искать возможности выступать и самореализовываться. Если есть шанс кататься за другую страну, то почему нет?" — заявил Плющенко в интервью "Спорт-Экспрессу".
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.