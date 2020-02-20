Футболист сборной Чехии завершил карьеру в 27 лет

Полузащитник пражской "Спарты" и сборной Чехии Вацлав Кадлец заявил о завершении карьеры. 27-летний игрок решил завязать с футболом из-за постоянно беспокоящей травмы колена.

"Жаль, но мое колено больше не выдерживает нагрузок. Я должен подумать о работе за пределами поля. Начинается новый этап моей жизни. Я надеюсь, что он принесет положительные эмоции", — написал Кадлец в Instagram.

Вацлав Кадлец

Кадлец провёл 16 матчей за сборную Чехии, в которых забил четыре мяча. В последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в октябре 2017 года.

Кадлец на клубном уровне выступал за такие команды, как: