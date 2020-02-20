Владимир Брынзак, глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) считает, что швед Себастьян Самуэльссон не имеет права высказывать недовольство участием Александра Логинова в чемпионате мира. По его словам, высказывания шведского биатлониста должны быть рассмотрены комитетом по этике IBU.
После победы Логинова в спринте на ЧМ в Антерсельве Самуэльссон назвал ситуацию "позором всего спорта".
"Мне кажется, это очень грустно, что тебя могут дисквалифицировать за ЭПО, а потом ты возвращаешься и выигрываешь золото чемпионата мира. Это позор для всего спорта. Не буду поздравлять Логинова. Его тут вообще не должно быть", — заявил Самуэльссон.
"То, что Самуэльссон не показывает результат, его дергает. Это должен решать комитет по этике. Получается, одного можно дисквалифицировать, а другого нет. Но есть же правила", — приводит слова Брынзака RT.
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