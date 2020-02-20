Глава Федерации биатлона Украины поддержал Логинова

Владимир Брынзак, глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) считает, что швед Себастьян Самуэльссон не имеет права высказывать недовольство участием Александра Логинова в чемпионате мира. По его словам, высказывания шведского биатлониста должны быть рассмотрены комитетом по этике IBU.

После победы Логинова в спринте на ЧМ в Антерсельве Самуэльссон назвал ситуацию "позором всего спорта".