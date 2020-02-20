"Барселона" объявила о переходе нападающего "Леганеса" Мартина Брайтвайта. Каталонский клуб подписал и заявил датчанина вне трансферного окна по разрешению Ла Лиги.
Каталонский клуб из-за травм потерял на длительный срок (4-6 месяцев) нападающих Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Регламент испанской лиги позволяет в таких случаях заявить нового игрока в любой момент.
"Барселона" заплатила за Брайтвайта 18 млн евро. Такая сумма отступных была прописана в контракте датчанина с "Леганесом".
Датчанин в клубной карьере провёл 342 матча в клубной карьере, в которых забил 85 мячей. Ранее он выступал за:
В этом сезоне на счету нападающего восемь голов в 20 матчах.
В составе сборной Дании Брайтвайт отыграл 39 поединков и забил семь голов.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.