"Барселона" купила датского форварда Брайтвайта вне трансферного окна

"Барселона" объявила о переходе нападающего "Леганеса" Мартина Брайтвайта. Каталонский клуб подписал и заявил датчанина вне трансферного окна по разрешению Ла Лиги.

Каталонский клуб из-за травм потерял на длительный срок (4-6 месяцев) нападающих Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Регламент испанской лиги позволяет в таких случаях заявить нового игрока в любой момент.

"Барселона" заплатила за Брайтвайта 18 млн евро. Такая сумма отступных была прописана в контракте датчанина с "Леганесом".

Мартин Брайтвайт

Датчанин в клубной карьере провёл 342 матча в клубной карьере, в которых забил 85 мячей. Ранее он выступал за:

"Эсбьерг" (Дания);

"Тулузу" (Франция);

"Мидлсбро" (Англия);

"Бордо" (Франция);

"Леганес".

В этом сезоне на счету нападающего восемь голов в 20 матчах.

В составе сборной Дании Брайтвайт отыграл 39 поединков и забил семь голов.