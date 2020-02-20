Медведева боялась, что Тутберидзе проломит ей голову

Александр Жулин, тренер по фигурному катанию из группы Этери Тутберидзе рассказал об уходе россиянки Евгении Медведевой к канадскому специалисту Брайану Орсеру. По его словам, спортсменка поступила неправильно, не поблагодарив тренера перед отъездом.

Медведева приняла решение переехать в Канаду после Олимпиады-2018. Там она уступила в борьбе за золотую медаль Алине Загитовой, которая также занималась в группе Тутберидзе.

Медведва провела в группе Тутберидзе 11 лет.