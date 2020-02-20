Александр Жулин, тренер по фигурному катанию из группы Этери Тутберидзе рассказал об уходе россиянки Евгении Медведевой к канадскому специалисту Брайану Орсеру. По его словам, спортсменка поступила неправильно, не поблагодарив тренера перед отъездом.
Медведева приняла решение переехать в Канаду после Олимпиады-2018. Там она уступила в борьбе за золотую медаль Алине Загитовой, которая также занималась в группе Тутберидзе.
Медведва провела в группе Тутберидзе 11 лет.
"Этери я по телефону сказал: "Женя могла уйти, но её стопроцентная ошибка в том, что она ушла без цветов и без спасибо". Это некрасивый поступок. Всё остальное она вправе делать как хочет. Почему Медведева не подарила цветы Этери? Боялась, что она её просто по башке ударит и проломит голову.
Тутберидзе — эмоциональный человек. Сейчас она бы уже не проломила голову, а на тот момент уверенности не было. Казалось, что может. Медведевой просто было страшно. Я правда считаю, что так оно и было. Хотя можно было прийти в шлеме", — заявил Жулин в интервью на YouTube-канале "Фигурвью".
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