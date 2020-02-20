У Йоханнеса Бё нет вопросов к Логинову. Ни одного

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что не имеет вопросов к Александру Логинову. После победы россиянина в спринте братья Бё недоброжелательно высказались в его адрес из-за допингового прошлого.

Йоханнес и Тарьей заявили, что Логинова не должно быть на чемпионате мира. Позже Бё-младший признал, что "перегнул палку" в ситуации с россиянином.

"Задать один вопрос Александру Логинову? У меня нет вопросов к Логинову. Ни одного", — приводит "Матч ТВ" слова Йоханнеса.

Реакция других норвежцев

Биатлонист Йоханнес Дале рассказал о реакции на золото Логинова в норвежской команде. Он признал, что в команде не были рады победе россиянина.