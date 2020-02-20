Норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что не имеет вопросов к Александру Логинову. После победы россиянина в спринте братья Бё недоброжелательно высказались в его адрес из-за допингового прошлого.
Йоханнес и Тарьей заявили, что Логинова не должно быть на чемпионате мира. Позже Бё-младший признал, что "перегнул палку" в ситуации с россиянином.
"Задать один вопрос Александру Логинову? У меня нет вопросов к Логинову. Ни одного", — приводит "Матч ТВ" слова Йоханнеса.
Биатлонист Йоханнес Дале рассказал о реакции на золото Логинова в норвежской команде. Он признал, что в команде не были рады победе россиянина.
"Мы были недовольны победой Логинова, я признаю это. Мы не хотели, чтобы это произошло. Но раз его допустили по правилам IBU, то нам остается лишь принять это. Александр хорошо выступает в этом сезоне, потому его отличные результаты на чемпионате мира меня не удивляют", — заявил Дале в интервью норвежскому Dagbladet.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.