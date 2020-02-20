Личный тренер Логинова объяснил провал в индвидуальной гонке

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова прокомментировал выступление спортсмена в индивидуальной гонке чемпионата мира. Россиянин допустил пять промахов и занял 15-е место.

По словам Касперовича, причиной неудачно стрельбы могла стать спешка. На последнем рубеже Логинов допустил три промаха и лишил себя шансов на медали.

"Сегодня будем разговаривать, нужно переварить все эти моменты работы. Одна из причин - спешка. Нужно было работать над каждым выстрелом, поэтому последний рубеж лишил его медали", - приводит "РИА Новости" слова Касперовича.

Также Касперович сообщил, что ничего не знает о проблемах с коленом Логинова. После гонки тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что одной из причин неудачи спортсмена могло стать повреждение.

Александр Логинов на чемпионате мира

Логинов 15 февраля завоевал золото в спринте. На следующий день он финишировал третьим в гонке преследования.

22 февраля Логинов примет участие в мужской эстафете, 23 февраля - в масс-старте.