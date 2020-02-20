Месси отреагировал на слухи об уходе из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с заявлением по поводу постоянных слухов о том, что он покинет команду этим летом. Ранее СМИ сообщали, что аргентинец конфликтует с руководством клуба после ухода с поста главного тренера Эрнесто Валверде.

В Испании даже называли претендента на Месси - "Манчестер Сити". По сведениям СМИ, в контракте Лео есть пункт, согласно которому он может бесплатно уйти летом из команды.

"Пока клуб и болельщики хотят видеть меня, никаких проблем не будет. Всё хорошо — болельщики довольны, мы продолжаем побеждать. Я хочу остаться в клубе и выиграть ещё одну Лигу чемпионов, победить в чемпионате. У меня было много шансов покинуть клуб, было много предложений. Но мне никогда не приходила в голову мысль об уходе. Если клуб захочет, чтобы я остался, нет проблем", — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Лионель Месси

Месси находится в системе "Барселоны" с 14 лет, когда переехал в Испанию из Аргентины. За основную команду он провёл 768 матчей, в которых забил 657 голов.

За свою карьеру вместе с "Барсой" Месси выиграл: