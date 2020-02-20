Фьюри оскорбил мать Уайлдера, после чего началась потасовка

Чемпион мира WBC по боксу Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри повздорили во время дуэли взглядов перед поединком, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Причиной потасовки стали оскорбления со стороны британца.

— Ты третий тяжеловес в мире, — заявил Фьюри. — А кто второй? — спросил Уайлдер. — Твоя мамочка, — заявил британец.

Боксёры начали толкаться, но их разняли участники церемонии.

Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри

Американец и британец встречались в декабре 2018 года. Тогда бой завершился вничью. Остальные 42 боя Уайлдер выиграл. На его счету 11 защит пояса WBC.

Фьюри также является непобеждённым боксером. В ноябре 2015 года он по очкам выиграл бой с Владимиром Кличко, но затем был перерыв в 2,5 года из-за нестабильного состояния британца. После возвращения провёл пять боёв.