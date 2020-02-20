В пятницу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоится одиночная смешанная эстафета (сингл-микст). Спортсмены выйдут на старт в 17.15 по московскому времени.
Россию в самой молодой дисциплине Кубка мира представят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Правила гонки позволяют многим командам претендовать на медали — не все сборные выставили сильнейшие составы.
Старт в гонке попеременно принимают женщина и мужчина. Сингл-микст проходит по такой схеме:
В сегодняшней эстафете не все команды выставили сильнейшие составы. Фаворит на золото однозначный — за Норвегию побегут Марта Олсбу Ройселан и Йоханнес Бё. Конкуренцию им составят французы Анаис Бескон и Эмельен Жаклен, который в гонке преследования обошёл как раз Йоханнеса.
Также стоит обратить внимание на итальянцев Доротею Вирер и Лукаса Хофера, шведскую команду Ханны Эберг и Себастьяна Самуэльссона. У последнего сегодня шанс исправить неудачно проходящий чемпионат. Традиционно в фаворитах немцы, которые выставили опытных Франциску Пройсс и Эрика Лессера.
Но не только эти команды могут претендовать на призы. Так, эстонская сборная Регины Оя и Рене Захна в этом сезоне заехала на второе место на этапе Кубка мира. Возможно, ради этой гонки они и приехали на турнир
Также обратим внимание российских болельщиков на пару Анны Форлиной и Тимофея Лапшина. Русские биатлонисты теперь представляют Корею.
|1
|Франция
|Анаис Бескон
|Эмельен Жаклен
|2
|Эстония
|Регина Оя
|Рене Захна
|3
|Швеция
|Ханна Эберг
|Себастьян Самуэльссон
|4
|Германия
|Франциска Пройсс
|Эрик Лессер
|5
|Украина
|Анастасия Меркушина
|Дмитрий Пидручный
|6
|Норвегия
|Марте Олсбу Ройселан
|Йоханнес Бё
|7
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер
|Симон Эдер
|8
|Канада
|Эмма Лундер
|Кристиан Гоу
|9
|Швейцария
|Лена Хекки
|Бенжамин Вегер
|10
|Белоруссия
|Ханна Сола
|Никита Лабацау
|11
|Россия
|Лариса Куклина
|Матвей Елисеев
|12
|США
|Сюзан Данкли
|Шон Дорети
|13
|Италия
|Доротея Вирер
|Лукас Хофер
|14
|Польша
|Камила Жук
|Ондржей Недза-Кубинец
|15
|Корея
|Анна Форлина
|Тимофей Лапшин
|16
|Чехия
|Маркета Давидова
|Михал Крчмар
|17
|Казахстан
|Галина Вишневская
|Владислав Киреев
|18
|Япония
|Фуюко Тачизаки
|Микито Тачизаки
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.