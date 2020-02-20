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Источник Правда.Ру

На чемпионате мира по биатлону стартует сингл-микст

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В пятницу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоится одиночная смешанная эстафета (сингл-микст). Спортсмены выйдут на старт в 17.15 по московскому времени.

Россию в самой молодой дисциплине Кубка мира представят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Правила гонки позволяют многим командам претендовать на медали — не все сборные выставили сильнейшие составы.

Правила сингл-микста

Старт в гонке попеременно принимают женщина и мужчина. Сингл-микст проходит по такой схеме:

  • женщина — круг 1,5 км+СЛ (стрельба лёжа), круг 1,5 км+СС (стрельба стоя), передача эстафеты;
  • мужчина — круг 1,5 км+СЛ, круг 1,5 км+СС, передача эстафеты;
  • женщина — круг 1,5 км+СЛ, круг 1,5 км+СС, передача эстафеты;
  • мужчина — круг 1,5 км+СЛ, круг 1,5 км+СС, круг 1,5 км — финиш.

Старт-лист сингл-микста на чемпионате мира

В сегодняшней эстафете не все команды выставили сильнейшие составы. Фаворит на золото однозначный — за Норвегию побегут Марта Олсбу Ройселан и Йоханнес Бё. Конкуренцию им составят французы Анаис Бескон и Эмельен Жаклен, который в гонке преследования обошёл как раз Йоханнеса.

Также стоит обратить внимание на итальянцев Доротею Вирер и Лукаса Хофера, шведскую команду Ханны Эберг и Себастьяна Самуэльссона. У последнего сегодня шанс исправить неудачно проходящий чемпионат. Традиционно в фаворитах немцы, которые выставили опытных Франциску Пройсс и Эрика Лессера.

Но не только эти команды могут претендовать на призы. Так, эстонская сборная Регины Оя и Рене Захна в этом сезоне заехала на второе место на этапе Кубка мира. Возможно, ради этой гонки они и приехали на турнир

Также обратим внимание российских болельщиков на пару Анны Форлиной и Тимофея Лапшина. Русские биатлонисты теперь представляют Корею.

1 Франция Анаис Бескон Эмельен Жаклен
2 Эстония Регина Оя Рене Захна
3 Швеция Ханна Эберг Себастьян Самуэльссон
4 Германия Франциска Пройсс Эрик Лессер
5 Украина Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный
6 Норвегия Марте Олсбу Ройселан Йоханнес Бё
7 Австрия Лиза Тереза Хаузер Симон Эдер
8 Канада Эмма Лундер Кристиан Гоу
9 Швейцария Лена Хекки Бенжамин Вегер
10 Белоруссия Ханна Сола Никита Лабацау
11 Россия Лариса Куклина Матвей Елисеев
12 США Сюзан Данкли Шон Дорети
13 Италия Доротея Вирер Лукас Хофер
14 Польша Камила Жук Ондржей Недза-Кубинец
15 Корея Анна Форлина Тимофей Лапшин
16 Чехия Маркета Давидова Михал Крчмар
17 Казахстан Галина Вишневская Владислав Киреев
18 Япония Фуюко Тачизаки Микито Тачизаки

Темы биатлон лариса куклина матвей елисеев чемпионат мира по биатлону
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