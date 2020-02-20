На чемпионате мира по биатлону стартует сингл-микст

В пятницу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоится одиночная смешанная эстафета (сингл-микст). Спортсмены выйдут на старт в 17.15 по московскому времени.

Россию в самой молодой дисциплине Кубка мира представят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Правила гонки позволяют многим командам претендовать на медали — не все сборные выставили сильнейшие составы.

Правила сингл-микста

Старт в гонке попеременно принимают женщина и мужчина. Сингл-микст проходит по такой схеме:

женщина — круг 1,5 км+СЛ (стрельба лёжа), круг 1,5 км+СС (стрельба стоя), передача эстафеты;

мужчина — круг 1,5 км+СЛ, круг 1,5 км+СС, передача эстафеты;

женщина — круг 1,5 км+СЛ, круг 1,5 км+СС, передача эстафеты;

мужчина — круг 1,5 км+СЛ, круг 1,5 км+СС, круг 1,5 км — финиш.

Старт-лист сингл-микста на чемпионате мира

В сегодняшней эстафете не все команды выставили сильнейшие составы. Фаворит на золото однозначный — за Норвегию побегут Марта Олсбу Ройселан и Йоханнес Бё. Конкуренцию им составят французы Анаис Бескон и Эмельен Жаклен, который в гонке преследования обошёл как раз Йоханнеса.

Также стоит обратить внимание на итальянцев Доротею Вирер и Лукаса Хофера, шведскую команду Ханны Эберг и Себастьяна Самуэльссона. У последнего сегодня шанс исправить неудачно проходящий чемпионат. Традиционно в фаворитах немцы, которые выставили опытных Франциску Пройсс и Эрика Лессера.

Но не только эти команды могут претендовать на призы. Так, эстонская сборная Регины Оя и Рене Захна в этом сезоне заехала на второе место на этапе Кубка мира. Возможно, ради этой гонки они и приехали на турнир

Также обратим внимание российских болельщиков на пару Анны Форлиной и Тимофея Лапшина. Русские биатлонисты теперь представляют Корею.