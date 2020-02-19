Поршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал список спортсменов на масс-старт чемпионата мира в Антерсельве. Гонка состоится 23 февраля и станет заключительной на турнире.

Старт-лист на масс-старт составляется согласно выступлению биатлонистов во время чемпионата мира с учётом общего зачёта Кубка мира. В эту гонку от России отобрались три биатлониста:

Александр Логинов попал как победитель спринта;

Матвей Елисеев входит в топ-15 Кубка мира;

Никита Прошнев занял 11-е место в индивидуальной гонке.

Логинов в этом сезоне бежал три масс-старта, становился 11-м (Анси), 17-м (Оберхоф) и 20-м (Поклюка). Елисеев в этих же гонках занял 29, 10 и 11 места.

Поршнев второй раз в сезоне выступит в гонке с массовым стартом. В Анси он занял 18 место.

Чемпионат мира по биатлону: мужской масс-старт