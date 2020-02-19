Поршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлону
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал список спортсменов на масс-старт чемпионата мира в Антерсельве. Гонка состоится 23 февраля и станет заключительной на турнире.
Старт-лист на масс-старт составляется согласно выступлению биатлонистов во время чемпионата мира с учётом общего зачёта Кубка мира. В эту гонку от России отобрались три биатлониста:
- Александр Логинов попал как победитель спринта;
- Матвей Елисеев входит в топ-15 Кубка мира;
- Никита Прошнев занял 11-е место в индивидуальной гонке.
Логинов в этом сезоне бежал три масс-старта, становился 11-м (Анси), 17-м (Оберхоф) и 20-м (Поклюка). Елисеев в этих же гонках занял 29, 10 и 11 места.
Поршнев второй раз в сезоне выступит в гонке с массовым стартом. В Анси он занял 18 место.
Чемпионат мира по биатлону: мужской масс-старт
- Александр Логинов (Россия).
- Эмельен Жаклен (Франция).
- Мартен Фуркад (Франция).
- Кинтен Фийон Майе (Франция).
- Йоханнес Бё (Норвегия).
- Доменик Ландентингер (Австрия).
- Тарьей Бё (Норвегия).
- Симон Дестье (Франция).
- Бенедикт Долль (Германия).
- Йоханнес Дале (Норвегия).
- Ветле Кристиансен (Норвегия).
- Эрленд Бьонтегаард (Норвегия).
- Арнд Пайффер (Германия).
- Матвей Елисеев (Россия).
- Йоханнес Кюн (Германия).
- Яков Фак (Словения).
- Себастьян Самуэльссон (Швеция).
- Феликс Лейтнер (Австрия).
- Филипп Хорн (Германия).
- Пеппе Фемлинг (Швеция).
- Лукас Хофер (Италия).
- Красимир Анев (Болгария).
- Йеспер Нелин (Швеция).
- Никита Поршнев (Россия).
- Ондрей Моравец (Чехия).
- Мартин Понсиулома (Швеция).
- Мартин Отченаш (Словакия).
- Дмитрий Пидручный (Украина).
- Юлиан Эберхард (Австрия).
- Доминик Виндиш (Италия).