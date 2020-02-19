Анфиса Резцова собралась менять спортивное гражданство дочери

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поднимет вопрос о смене "спортивного" гражданства своей дочери Кристины. Это произойдёт в том случае, если Резцова-младшая не выйдет на старт на чемпионате мира в Антерсельве.

Резцову взяли основной в команду на ЧМ, но она не приняла вышла на старт спринта, индивидуальной гонки или эстафет. На сингл-микст тренеры поставили Ларису Куклину.

"Кристина — не слабейшая в команде. Они никто не берут трубки. Я и Хованцеву звоню, и Норицыну. Я спрашиваю ее: "Почему ты не бежишь?". — "Мам, вот так. Не ставят и не ставят", — заявила Резцова в интервью "Спорт день за днём".

Кристина Резцова

23-летняя дочь Анфисы Резцовой начала выступления в основной команде на Кубке мира в этом сезоне. Спортсменка показала такие результаты: