Фуркад стал 12-кратным чемпионом мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве. Он прошёл 20-километровую дистанцию с одним промахом.

Второй результат показал норвежец Йоханнес Бё (2 промаха), третьим финишировал австриец Доменик Ландентингер (1 промах).

ЧМ по биатлону: индивидуальная гонка (мужчины)

Мартен Фуркад (Франция) - 49.43,1 (1). Йоханнес Бё (Норвегия) - +57,0 (2). Доменик Ландентингер (Австрия) - +1.22,1 (1). Яков Фак (Словения) - +1.30,2 (1). Бенжамин Вегер (Швейцария) - +2.25,5 (2). Тарьей Бё (Норвегия) - +2.33,6 (3).

Лучшим среди россиян стал Никита Поршнев. Он показал 11-й результат с двумя промахами. Лидер команды Александр Логинов заработал 5 штрафных минут и занял 15-е место.

Фуркад завоевал 12 золото чемпионата мира

Для Фуркада это 12-я золотая медаль чемпионата мира по биатлону. Ранее он выиграл: