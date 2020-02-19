Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве. Он прошёл 20-километровую дистанцию с одним промахом.
Второй результат показал норвежец Йоханнес Бё (2 промаха), третьим финишировал австриец Доменик Ландентингер (1 промах).
Лучшим среди россиян стал Никита Поршнев. Он показал 11-й результат с двумя промахами. Лидер команды Александр Логинов заработал 5 штрафных минут и занял 15-е место.
Для Фуркада это 12-я золотая медаль чемпионата мира по биатлону. Ранее он выиграл:
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