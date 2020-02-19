Футболист укусил соперника и получил дисквалификацию

Футболист французского любительского клуба "Сотрих" после матча с "Тервиллем" укусил соперника за пенис. За это он получил дисквалификацию на пять лет, сообщает BR Football.

В ноябре 2019 года два футболиста повздорили на поле и перенесли выяснение отношений за его пределы. На парковке у стадиона завязалась драка, во время которой игрок укусил соперника. Пострадавшему наложили на пенис шесть швов.

Матч завершился вничью со счётом 1:1. "Тервилль" после инцидента лишён двух очков. Команду также обязали выплатить штраф в размере 200 евро.