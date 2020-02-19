Самуэльссон назвал чушью приглашение от Логинова

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не поверил в искренность слов Александра Логинова после победы в спринте на чемпионате мира. Швед и норвежские братья Бё атаковали россиянина из-за его допингового прошлого, а тот пригласил всех к себе на разговор.

Самуэльссон и норвежцы заявили, что Логинов не должен участвовать в чемпионате мира, так как отбыл двухгодичную дисквалификацию за употребление ЭПО. Йоханнес Бё позже признал, что "перегнул палку". Швед продолжил недоброжелательно говорить о российском чемпионе.

"Я удивлён этому заявлению. Он ничего не говорит журналистам после победы на чемпионате мира, но приглашает всех домой. Это похоже на чушь собачью. Я бы приветствовал диалог с ним, но, похоже, он этого не хочет", - заявил Самуэльссон в интервью Aftonbladet.

Себастьян Самуэльссон

22-летний шведский биатлонист - известный критик российских спортсменов. Самуэльссон называет себя борцом с допингом.