"Грета Тунберг не в восторге": Экхофф о полётах Вирер на вертолёте

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф высказала своё мнение о том, что итальянка Доротея Вирер пользуется вертолётом. Трёхкратная чемпионка мира пользуется летательным аппаратом, который ей предоставил спонсор.

"Это здорово, у меня много встреч. Если погода позволяет, я лечу на вертолёте. Мне не нужно сидеть в машине часами, я могу потратить всего 30 минут. Это великолепно", - рассказала Вирер. "Не думаю, что Грета Тунберг в восторге от таких приоритетов", - заявила Экхофф в интервью TV2.

Грета Тунберг

Тунберг - 17-летняя экоактивистка из Швеции. Стала известна благодаря эмоциональной речи в сентябре 2019 года на саммите ООН по климату в Нью-Йорке. Она обвинила мировых лидеров в пренебрежении проблемами защиты окружающей среды.

В декабре 2019 года Грета была признана человеком года по версии журнала "Time".