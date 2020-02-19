Соболев внесен в заявку "Спартака-2"

"Спартак-2" внёс нападающего Александра Соболева в заявку на вторую часть сезона в ФНЛ. У команды общий список со "Спартаком", то есть форвард может играть за оба состава.

"Спартак" подписал Соболева в январе. Игрок взят в аренду у "Крыльев Советов" до конца сезона. Красно-белые заплатили за аренду футболиста до конца сезона 0,5 млн евро. Летом клуб может выкупить контракт форварда за 4,5 млн евро.

За самарский клуб Соболев отыграл 18 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 мячей.

Ранее форвард выступал за "Томь" и "Енисей". Всего в карьере в РПЛ и ФНЛ он провёл 95 игр, в которых забил 36 голов.