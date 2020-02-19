Мария Шашина, менеджер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, прокомментировала информацию о госпитализации фигуристки. Во вторник сообщалось, что спортсменка прооперирована в отделении нейрохирургии московской больницы №67.
Диагноз Сотниковой неизвестен. Не стала раскрывать причину операции и Шашина. Менеджер сообщила, что Сотниковой предстоит длительная реабилитация, но жизни спортсменки ничего не угрожает.
"Аделина действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию, и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает, и чувствует она себя удовлетворительно", - написала Шашина в Instagram.
Также менеджер Сотниковой попросила представителей СМИ не беспокоить персонал больницы. По её словам, это поможет фигуристке быстрее выздороветь.
Сотникова строила активную карьеру с 2007 по 2016 год. Спортсменка завоевала несколько наград:
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.