Менеджер Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции

Мария Шашина, менеджер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, прокомментировала информацию о госпитализации фигуристки. Во вторник сообщалось, что спортсменка прооперирована в отделении нейрохирургии московской больницы №67.

Диагноз Сотниковой неизвестен. Не стала раскрывать причину операции и Шашина. Менеджер сообщила, что Сотниковой предстоит длительная реабилитация, но жизни спортсменки ничего не угрожает.

"Аделина действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию, и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает, и чувствует она себя удовлетворительно", - написала Шашина в Instagram.

Также менеджер Сотниковой попросила представителей СМИ не беспокоить персонал больницы. По её словам, это поможет фигуристке быстрее выздороветь.

Аделина Сотникова

Сотникова строила активную карьеру с 2007 по 2016 год. Спортсменка завоевала несколько наград: