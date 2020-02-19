На чемпионате мира по биатлону стартует мужская индивидуальная гонка

В среду, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоится мужская индивидуальная гонка. Биатлонисты выйдут на старт в 16.15 по московскому времени.

Стартовые номера россиян

Первым из россиян на трассу уйдет Александр Логинов. Он получил 7-й номер.

Евгений Гараничев стартует 16-м, Никита Поршнев - 43-м, Эдуард Латыпов - 73-м.

Всего участие в гонке примут 105 биатлонистов. Полный старт-лист можно посмотреть здесь.

Индивидуальные гонки Кубка мира

Гонку в Эстерсунде выиграл Мартен Фуркад, в Пколюке лучшим был Йоханнес Бё. Российские биатлонисты показали такие результаты:

Александр Логинов - 9-е место (Эстерсунд), 16-е место (Поклюка);

Евгений Гараничев - 11, 35;

Никита Поршнев - 87, 37;

Эдуард Латыпов - 50, 24.

Расписание чемпионата мира по биатлону

После индивидуальной гонки на ЧМ в Антерсельве разыграют ещё пять комплектов наград.