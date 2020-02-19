В среду, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоится мужская индивидуальная гонка. Биатлонисты выйдут на старт в 16.15 по московскому времени.
Первым из россиян на трассу уйдет Александр Логинов. Он получил 7-й номер.
Евгений Гараничев стартует 16-м, Никита Поршнев - 43-м, Эдуард Латыпов - 73-м.
Всего участие в гонке примут 105 биатлонистов. Полный старт-лист можно посмотреть здесь.
Гонку в Эстерсунде выиграл Мартен Фуркад, в Пколюке лучшим был Йоханнес Бё. Российские биатлонисты показали такие результаты:
После индивидуальной гонки на ЧМ в Антерсельве разыграют ещё пять комплектов наград.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.