Неймар раскритиковал "ПСЖ" за излишнюю осторожность

Форвард "ПСЖ" Неймар раскритиковал медицинский штаб команды после игры против "Боруссии" в Лиге чемпионов. Бразилец перед этим пропустил четыре игры команды по рекомендации врачей.

Неймар забил единственный гол "ПСЖ" в этом матче, а его команда уступила со счётом 1:2. В составе "Боруссии" дубль сделал 19-летний Эрлинг Холанд.

"Трудно пропустить четыре матча, а потом выйти против "Боруссии". Но это был не мой выбор, это решение врачей команды. Мне оно не понравилось, я хотел играть и чувствовал себя отлично. Но клуб опасался, что я получу травму перед этой игрой. Конечно, пропуск сказался на мне", — заявил Неймар в интервью RMC.

Неймар

Перед матчем с "Боруссией" Неймар выходил на поле 1 февраля. После этого команда провела четыре игры во внутренних турнирах.

В этом сезоне Неймар провёл 19 игр за "ПСЖ", в которых забил 16 мячей.