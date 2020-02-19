Холанд прокомментировал дебют за "Боруссию" в Лиге чемпионов

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поделился впечатлениями от дебюта за команду в Лиге чемпионов. 19-летний форвард в первом матче 1/8 финала против "ПСЖ" сделал дубль и принёс своей команде победу со счётом 2:1.

"Я чувствую, что способен на большее. Мне нужно много работать, чтобы прогрессировать. Результат матча опасный, так как у "ПСЖ" отличная команда. Хочу быть лучшим в списке бомбардиров. Для таких моментов я работаю. Это фантастика!" — заявил Холанд в интервью пресс-службе УЕФА.

Эрлинг Холанд

"Боруссия" купила норвежца у "Зальцбурга" в январе. 19-летний форвард провёл семь матчей в составе команды, в которых забил 11 голов.