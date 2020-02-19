"Газпром" выделил футбольному клубу "Томь" 660 млн рублей

"Газпром" закроет задолженность футбольного клуба "Томь". Губернатор Томской области Сергей Жвачкин договорился с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером о транше в размере 660 млн рублей, сообщает ТАСС.

Эта сумма поможет клубу выплатить образовавшуюся задолженность, а также покроет операционные расходы. Долги образовались после того, как в 2016 году "Томь" потеряла основного спонсора "Роснефть". Сейчас клуб спонсирует "Газпром нефть".

"Газпром" продолжает поддержку футбольного клуба "Томь": на эти цели компания выделила 660 миллионов рублей", - говорится в сообщении областной администрации.

ФК "Томь"

Команда выступала в премьер-лиге с 2005 по 2012 год. После вылета в ФНЛ сибиряки еще два раза поднимались в РПЛ, но в обоих случаях покидали лигу в первый же год.

В этом сезоне "Томь" занимает десятое место в ФНЛ. Команда набрала 36 очков в 25-ти играх. От зоны стыковых матчей (4-го места) клуб отделяют 12 очков.