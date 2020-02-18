Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовала список кандидатов на пост президента организации. Выборы состоятся 28 февраля в Москве во время внеочередной конференции ВФЛА. Также будут выбраны члены президиума и контрольно-ревизионной комиссии.
Среди претендентов на пост президента ВФЛА значатся:
Ранее с поста главы организации ушёл Дмитрий Шляхтин. Его отставка произошла после обвинений по "делу Лысенко". Минспорта отозвало аккредитацию ВФЛА, а 3 февраля президиум сложил с себя полномочия и передал свои функции рабочей группе ОКР.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.