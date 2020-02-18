ВФЛА опубликовала список кандидатов на пост президента организации

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) опубликовала список кандидатов на пост президента организации. Выборы состоятся 28 февраля в Москве во время внеочередной конференции ВФЛА. Также будут выбраны члены президиума и контрольно-ревизионной комиссии.

Среди претендентов на пост президента ВФЛА значатся:

Юрий Борзаковский - главный тренер сборной России по лёгкой атлетике, олимпийский чемпион в беге на 800 м;

Михаил Гусев - спортивный менеджер, чемпион СССР в толкании ядра;

Олег Курбатов - президент Федерации лёгкой атлетики Москвы;

Евгений Юрченко - бывший вице-губернатор Воронежской области.

Скандал вокруг ВФЛА

Ранее с поста главы организации ушёл Дмитрий Шляхтин. Его отставка произошла после обвинений по "делу Лысенко". Минспорта отозвало аккредитацию ВФЛА, а 3 февраля президиум сложил с себя полномочия и передал свои функции рабочей группе ОКР.