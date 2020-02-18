Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС. На старт выйдут четыре спортсмена:

Александр Логинов;

Евгений Гараничев;

Эдуард Латыпов;

Никита Поршнев.

Гонка состоится 19 февраля и начнётся в 16.15 по московскому времени.

Таким образом, старт пропустит Матвей Елисеев. Вероятно, он будет готовиться к одиночной смешанной эстафете, которая пройдёт 20-го числа.

Зачёт индивидуальных гонок

Лучший результат среди россиян в этом виде у Александра Логинова. Чемпион мира в Эстерсунде занял 9-е место, в Поклюке - 16-е.

Первую гонку в этом сезоне выиграл Мартен Фуркад, вторую - Йоханнес Бё.