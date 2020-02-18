Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС. На старт выйдут четыре спортсмена:
Гонка состоится 19 февраля и начнётся в 16.15 по московскому времени.
Таким образом, старт пропустит Матвей Елисеев. Вероятно, он будет готовиться к одиночной смешанной эстафете, которая пройдёт 20-го числа.
Лучший результат среди россиян в этом виде у Александра Логинова. Чемпион мира в Эстерсунде занял 9-е место, в Поклюке - 16-е.
Первую гонку в этом сезоне выиграл Мартен Фуркад, вторую - Йоханнес Бё.
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