Олимпийская чемпионка Сотникова доставлена в больницу

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в фигурном катании Аделина Сотникова была доставлена в московскую больницу № 67. 23-летняя спортсменка находится в клинике не первый день, сообщает Sport24.

О причинах госпитализации ничего неизвестно - семья и менеджер фигуристки не дают комментариев. По сведениям очевидцев, девушка сейчас находится в палате в шейном воротнике. Окружение фигуристки сейчас публикует старые фотографии Сотниковой в Instagram.

Аделина Сотникова

Сотникова строила активную карьеру с 2007 по 2016 год. Спортсменка завоевала несколько наград: