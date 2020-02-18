Гимнаст Нагорный: хотел бы выступать только с флагом, но решаем не мы

Российский гимнаст Никита Нагорный заявил, что ему хотелось бы выступать только под собственным флагом. Спортсмен надеется на решение ситуации в CAS, но не следит за развитием, а вместо этого проводит тренировки.

По словам Нагорного, ему не хотелось бы выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе, но решение от него не зависит.

"Это очень важно. Для любого спортсмена важно выступать под своим флагом. Но помимо нашего желания есть определенные проблемы, которые сейчас решаются. Если бы я ее решал, то сказал бы, что выступаем только с флагом. Но решаем не мы", - заявил Нагорный в интервью "СЭ".

Никита Нагорный

23-летний Нагорный в 2016 году стал серебряным призёром в команде. Также на его счету пять медалей чемпионатов мира: