Сборная Китая по теннису снялась с Кубка Дэвиса-2020. Команда не примет участие в матче плей-офф турнира против Румынии. Игра должна была состояться 6-7 марта в румынском Пятра-Нямц.
Судьба путёвки в Мировую группу Кубка Дэвиса решится позже, свой матч плей-офф Румыния проведёт в сентябре.
"Ужесточённые ограничения, введённые в связи со вспышкой коронавируса в КНР, привели к тому, что национальная сборная Китая не может отправиться в Румынию на этот матч", - говорится в сообщении пресс-службы Кубка Дэвиса.
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