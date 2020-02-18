Сборная Китая отказалась от участия в Кубке Дэвиса из-за коронавируса

Сборная Китая по теннису снялась с Кубка Дэвиса-2020. Команда не примет участие в матче плей-офф турнира против Румынии. Игра должна была состояться 6-7 марта в румынском Пятра-Нямц.

Судьба путёвки в Мировую группу Кубка Дэвиса решится позже, свой матч плей-офф Румыния проведёт в сентябре.