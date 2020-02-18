Дзюба нашёл "внебрачного сына" Слуцкого

Российский футболист Артём Дзюба отвесил очередную шутку в адрес тренера "Рубина" Леонида Слуцкого. В Instagram форвард "Зенита" разместил фотографию с парнем и подписал её так:

"Нашёл внебрачного сына Леонида Слуцкого".

Ранее футболист и тренер уже шутили друг над другом в Instagram. Дзюба сравнил Слуцкого с персонажем мультфильма с лишним весом, а тренер в ответ разместил картинку с "деревом".

После обоюдных подколок Дзюба и Слуцкий встретились на сборах. Футболист также разместил фото в Instagram и подписал её так: "Приехали на стрелку".

Слуцкий и Дзюба

Тренер и футболист работали вместе в сборной России. Слуцкий возглавлял команду с августа 2015 по июнь 2016 года.

Под руководством Слуцкого Дзюба провёл 12 матчей, в которых забил 7 мячей. Футболист провёл три полных матча на Евро-2016, где команда не смогла выйти из группы.

Слуцкий после этого вернулся в ЦСКА, а затем работал в Европе. Тренер возглавлял английский "Халл Сити" и голландский "Витесс".