Тутберидзе рассказала о своих критериях отбора фигуристок

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, по каким критериям отбирает фигуристок в свою группу. Девушки из группы Тутберидзе на протяжении нескольких лет лидируют в женском катании.

По словам Тутберидзе, девочки, которые приходят к ней, сразу становятся на лёд.

"Там мое внутреннее чувство подсказывает мне решение. Если я не ощущаю в себе какого-то "звоночка", то, скорее всего, не беру очередную фигуристку. Смотря на катающуюся девочку, я начинаю задавать себе вопросы: "А смогу ли я ее полюбить?", "Смогу понять ее?". И в соответствии с появляющимися во мне ответами я решаю, принимать ли новую фигуристку в свою команду, или нет", - приводит ИноСМИ слова Тутберидзе.

Ученики Тутберидзе

В группе Тутберидзе работали или продолжают работать такие фигуристы: