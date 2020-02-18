Американец из UFC назвал российского бойца "коммунистической картошкой"

Американский боец UFC Генри Сехудо недоброжелательно высказался о российском спортсмене Петре Яне. Россиянин ранее вызвал американца на бой.

На турнире UFC 245 победил Юрайю Файбера, после чего заявил, что хочет чемпионский бой с Сехудо.

"Я хочу биться с Сехудо за титул", — заявил Ян.

Американец оставил сообщение в Twitter, в котором принял вызов, но оскорбил Яна.

"Трипл Си хочет драться с тобой, Петр. Но твой английский должен стать лучше. Ты — уродливая коммунистическая картошка", — написал Сехудо.

Генри Сехудо

Сехудо — олимпийский чемпион 2008 года в вольной борьбе (категория до 55 кг). Выступления в ММА начал в 2013 году. Провёл 17 боёв, в которых одержал 15 побед и потерпел два поражения.

Сехудо является чемпионом в наилегчайшем весе (53-57 кг).

В июле 2019 года американец завоевал титул в легчайшем весе (57-61 кг).

Пётр Ян

Ян родился в городе Дудинке Краснодарского края. Занимался самбо, боксом (мастер спорта) и джиу-джитсу (синий пояс). Выступления в ММА начал в 2014 году.

На своём счету имеет 15 поединков, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В легчайшем весе UFC провёл шесть боёв, все выиграл.