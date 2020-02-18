15 февраля в китайском городе Сучжоу скончался украинский фигурист Николай Бондарь. Причиной смерти стал инфаркт, сердце спортсмена остановилось во время сна, сообщает skating.com.ua.
Бондарь умер в возрасте 29 лет. В последнее время он работал в Сучжоу тренером по фигурному катанию.
Бондарь родился в 1990 году в Киеве. В своей карьере завоевал такие награды:
На чемпионате мира среди юниоров не поднимался в десятку. На взрослом уровне не выступал.
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