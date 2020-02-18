"Локомотив" отреагировал на решение CAS по выплатам Фернандешу

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что пока не видел решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплатам бывшему футболисту Мануэлу Фернандешу. Ранее СМИ сообщили, что португалец отсудил у "Локо" более 10 млн рублей.

"Мы пока не видели решение суда по Фернандешу. Поэтому говорить сейчас о чем-то вообще рано", - заявил Мещеряков в комментарии "СЭ".

Фернандеш против "Локомотива"

Фернандеш подал иск в CAS из-за задолженности, которая образовалась в 2015 году. Официальное решение суд выпустит позже, тогда станет известна окончательная сумма выплаты. Футболист предъявил к "Локо" такие претензии:

погасить задолженность по премиальным за победу в Кубке России - 4,435 млн рублей;

погасить неустойку за изменения в контракте из-за курса рубля, которые не были согласованы - 6,747 млн рублей;

погасить проценты по задолженности (сумма неизвестна).

Также "Локомотиву" необходимо будет оплатить судебные издержки и услуги юриста Фернандеша.

Португалец выступал за "Локо" с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и три Кубка России.

В сентябре 2019 года подписал контракт с "Краснодаром". В составе "быков" провёл 9 матчей и забил 2 гола.