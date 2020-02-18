Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что пока не видел решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплатам бывшему футболисту Мануэлу Фернандешу. Ранее СМИ сообщили, что португалец отсудил у "Локо" более 10 млн рублей.
"Мы пока не видели решение суда по Фернандешу. Поэтому говорить сейчас о чем-то вообще рано", - заявил Мещеряков в комментарии "СЭ".
Фернандеш подал иск в CAS из-за задолженности, которая образовалась в 2015 году. Официальное решение суд выпустит позже, тогда станет известна окончательная сумма выплаты. Футболист предъявил к "Локо" такие претензии:
Также "Локомотиву" необходимо будет оплатить судебные издержки и услуги юриста Фернандеша.
Португалец выступал за "Локо" с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и три Кубка России.
В сентябре 2019 года подписал контракт с "Краснодаром". В составе "быков" провёл 9 матчей и забил 2 гола.
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