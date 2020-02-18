Плей-офф Лиги чемпионов стартует матчами в Мадриде и Дормунде

Во вторник, 18 февраля в Лиге чемпионов стартуют матчи на вылет. Плей-офф откроется в 22.00 по московскому времени играми в Мадриде и Дортмунде.

"Атлетико" - "Ливерпуль"

В столице Испании сойдутся "Атлетико" и "Ливерпуль". Эксперты, болельщики и букмекеры отдают предпочтение англичанам.

"Красные" проводят великолепный сезон - команда в чемпионате Англии набрала 76 очков из 79 возможных. С последнего матча в Лиге чемпионов "Ливерпуль" провёл 16 игр. Оступалась команда Клоппа всего два раза, и оба в кубковых матчах резервным составом.

Выступления "Атлетико" менее удачные - в последних 11 матчах команда четыре раза проиграла и дважды сыграла вничью. Мадридцы в чемпионате занимают четвёртое место с отставанием от "Реала" в 13 очков.

Несмотря на статус андердога "Атлетико" приучил болельщиков к тому, что может выдать результат в любом состоянии. У этой команды точно есть характер.

"Боруссия" Д - "ПСЖ"

В Дортмунде "Боруссия" примет французский "ПСЖ". В этой паре шансы команд считаются практически равными, с небольшим преимуществом парижан.

"Боруссия" с последней игры в Лиге чемпионов провела 9 матчей - 5 побед, 1 ничья, 3 поражения. Несмотря на вылет из Кубка Германии и поражение на прошлых выходных от "Байера", команда явно на ходу.

Добавляет очков "Боруссии" подписание в январе 19-летнего супербомбардира Эрлинга Холанда. Норвежец в групповом этапе ЛЧ забил 8 голов за "Зальцбург" и уступает в гонке снайперов только Роберту Левандовски. Форвард за Дортмунд отыграл пять матчей в Бундеслиге, в которых забил 8 мячей.

"ПСЖ" без проблем штампует победы во внутренних соревнованиях. Команда с декабря провела 16 матчей в Лиге 1, Кубке Франции и Кубке лиги - 14 побед, две ничьи. Очередной триумф в этих турнирах вряд ли удивит кого-либо, но в этом и есть слабость парижан - слабая конкуренция не позволяет им выиграть Лигу чемпионов.