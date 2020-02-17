Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал о работе во время чемпионата мира. Специалист находится в Антерсельве, но не входит в штаб сборной России.
Касперович отметил, что непосредственное участие в подготовке спортсмена он принимал только на подготовительном сборе в Риднау. Такое произошло только в этом сезоне, хотя раньше тренер всегда был рядом с Логиновым на соревнованиях.
По словам Касперовича, он никому не нужен в тренерском штабе команды. Со стороны СБР тренер не получал приглашений на работу.
"Конечно, это состояние трудно назвать комфортным. Это очень неприятно, когда ты постоянно чувствуешь себя изгоем. Ничего, переживём и это. Надеюсь, с Александром мы будем работать вместе до завершения его карьеры", — заявил Касперович в интервью RT.
Также специалист рассказал о том, как обстоят дела у Логинова с инвентарём. Ранее в сборной жаловались на то, что отсутствует шлифт-машина для обработки лыж. По словам Касперовича, у чемпиона мира такой проблемы нет.
"Для Логинова я выбираю лыжи сам, прямо у производителя инвентаря. Здесь, в Антерсельве, у Саши 54 пары", — заявил Касперович.
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