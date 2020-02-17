Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью японскому телеканалу "Asahi" рассказала о возможном возобновлении карьеры. 17-летняя фигуристка призналась, что соскучилась за соревнованиями, но однозначного ответа на вопрос о том, когда вернётся к стартам, не дала.
"Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы на следующий сезон выйти на соревнования и все так же радовать вас своими прокатами", - заявила Загитова.
Олимпийская чемпионка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Это произошло после финала "Гран-при", где она заняла шестое место. Загитова отказалась от участия в чемпионате России, а следовательно и от возможности выступить на чемпионатах Европы и мира.
Два сезона перед этим Загитова провела более удачно и выиграла:
После приостановки карьеры Загитова участвовала в ледовых шоу.
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