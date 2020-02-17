Загитова хочет возобновить карьеру в следующем сезоне

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью японскому телеканалу "Asahi" рассказала о возможном возобновлении карьеры. 17-летняя фигуристка призналась, что соскучилась за соревнованиями, но однозначного ответа на вопрос о том, когда вернётся к стартам, не дала.

"Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы на следующий сезон выйти на соревнования и все так же радовать вас своими прокатами", - заявила Загитова.

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Это произошло после финала "Гран-при", где она заняла шестое место. Загитова отказалась от участия в чемпионате России, а следовательно и от возможности выступить на чемпионатах Европы и мира.

Два сезона перед этим Загитова провела более удачно и выиграла:

Олимпиаду-2018;

чемпионат мира-2019;

чемпионат Европы-2018;

финал "Гран-при";

этапы "Гран-при" в Китае, Франции, России и Финляндии;

командный чемпионат мира;

чемпионат России.

После приостановки карьеры Загитова участвовала в ледовых шоу.