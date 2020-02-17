Матыцин рассказал Познеру о шансах России в деле против WADA

Министр спорта России Олег Матыцин в интервью Владимиру Познеру в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о процессе рассмотрения дела между WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (СAS). По его словам, заседание CAS по санкциям против российского спорта пройдёт в конце апреля - мае.

Ранее WADA применило санкции к России, среди которых запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира российской команде под собственным флагом. Если CAS согласится с решением WADA, то российские спортсмены в течение четырёх лет смогут участвовать в крупных международных соревнованиях только под нейтральным флагом.

"Ситуация очень сложная"

Матыцин отметил, что реально относится к ситуации - CAS может не принять во внимание доводы российской стороны по вопросу возможных махинаций с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Изменения в базе стали поводом для санкций.

"У меня ожидания реальные. Я не думаю, что буду на сто процентов приняты аргументы, но наша задача минимизировать риски. Ситуация очень сложная - там есть часть, скажем так, касательно экспертизы, которая, по сути дела, находится в неопределенном статусе базы и с нашей стороны, и базы, которая представлена Родченковым", - заявил Матыцин.

"Нельзя не учитывать политическую обстановку"

Также министр отметил, что на решение CAS влияет и политическая ситуация в мире. В то же время, Матыцин надеется на объективное решение суда.